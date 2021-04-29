Летом мужчина планирует перенести свой мини-офис на необитаемый остров недалеко от Шотландии.

Работа в экстремальных условиях. 34-летний британец Джейсон Гриффин создал себе офис на краю обрыва.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЗато все под рукой: в Киеве продают квартиру площадью 6 квадратных метров (фото, планировка)Для этого мужчина свесил со скалы на побережье Ирландского моря специальную платформу и там проводит свой рабочий день.

Идея возникла у мужчины во время пандемии, когда часть рабочих в Британии перевели на дистанционный формат. Говорит, что так хотел продемонстрировать, что можно работать где угодно. Главное - чтобы был ноутбук и интернет.

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Автор: Ольга Робейко