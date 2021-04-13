Это не первый раз, когда Бич попадает под цензуру.

Алгоритм соцсети Facebook перепутал название французского города Бич в департаменте Мозель с английским ругательством и удалил его страницу.

Читайте такжеКитайская компания запретила сотрудницам рожать без разрешенияГород Бич был осужденFacebook, который воспринял его название за ругательство. Поэтому американская соцсеть не опубликовала страницу мэрии, которая была вынуждена создать новую страничку в Facebook, "Мэрия 57230", для информирования своих граждан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France TV Info.

Муниципалитет на своей новой странице в Facebook заявил, что подал апелляцию. В настоящее время "официальная страница всегда остается невидимой, а процедура обжалования может длиться несколько месяцев".

Стоит отметить, что другие муниципалитеты в регионе Pays de Bitche решили не рисковать и переименовать свои страницы в Facebook. Например, так сделали в селе Рорбах-ле-Бич, объяснив, что "не в наших правилах отрицать название нашего прекрасного села, но очевидно, что Facebook, охотится на этот термин, понятно почему".

Это не первый раз, когда Бич попадает под цензуру. В 1881 году посол США во Франции Леви Парсонс Мортон обжаловал место расположения американского посольства на площади Бич в Париже, названном в честь военных заслуг города. Мортон попросил парижскую власть переименовать площадь – название изменили на Place des États-Unis.

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Автор: Ирина Погорелая