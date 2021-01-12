Оперативнику не понравилось, что снеговик бело-красно-белого цвета, который символизирует оппозицию.

В минском микрорайоне Чкаловский оперативник пришел в квартиру к местной жительнице и требовал снять с окна нарисованного снеговика и елку.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Усы Лукашенко".

«Семь утра в микрорайоне Чкаловский: неизвестный требует от женщины смыть с окна рисунок снеговика и елочки, а после её отказа приглашает проехать в отделение милиции», - говорится в сообщении.

На записи видно, что хозяйка квартиры разговаривает с оперативником через дверь.

«Я хочу понять, на основании чего я должна смывать рисунок?» - возмущается женщина.

«Если вы отказываетесь сейчас снимать с вашего окна рисунки, разукрашенные бело-красно-белым цветом… снеговика и елочку…» - говорит мужчина. В ответ женщина снова спрашивает, почему она их должна смывать, подчеркивая, что рисунки нарисовал ее ребенок, и он видит снеговика и елочку именно в этих цветах.

В ответ опер объясняет, что якобы ее «снеговик не зарегистрирован».

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко