Итальянский шоколад признан лучшим в мире

Лондонская Академия шоколада признала горький темный шоколад итальянской фирмы "Амедеи" (Amedei) лучшим в мире, сообщает сайт Ansa.it. Лучшим молочным шоколадом была признана продукция французской компании "Вальрона" (Valrhona).

Тосканская фирма "Амедеи" получила премию "Золотое зерно" за шоколад марки "Toscano Black 63%". Также двумя золотыми медалями был награжден шоколад Chuao, как горькая его разновидность, так и молочная плитка с фундуком. Премия была вручена известным шоколатье Вильямом Керли (William Curley), отмечает Лента.ру.

В экспертизе выставляемой на конкурс Академии шоколада продукции приняло участие 300 шоколатье из разных стран мира. Несмотря на то, что сама академия была основана лишь в 2005 году, ее премия успела завоевать уважение в мире производителей шоколада.