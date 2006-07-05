Какими мобилками пользуются народные депутаты (фоторепортаж)

Мороз и его непролетарская Nokia 8800

Поддерживают рейтинг Nokia 8800 регионалы:

В Артема Щербаня такая же мобилка, как в Януковича-младшего.

Людмила Кириченко, известная своим призывом "создавать бригады" во время сепаратистского съезда у Северодонецке, тоже пользуется Nokia 8800:

Та же Nokia 8800 и Людмила Кириченко

У регионалов - телефоны Nokia 8800 silver. Эта модель изготовляется также из золота или платины. Внутри мобилки – стандартный набор: FM-радио, встроенная фотокамера на 0.5 мегапикселей, WAP, GPRS, BlueTooth.

Nokia 8800silver

Кстати, эта марка мобильного телефона, которая стоит от $1000 до 1200, бьет все рекорды по популярности среди политиков. Кроме Мороза, Януковича-молодшого, Щербаня и Кириченко, им пользуется губернатор Ивано-Франкивщини Роман Ткач.

На втором месте очутился Николай Томенко:

Томенко демонстрирует свой Qtek 9100

У Qtek 9100 Томенко есть почти все.

Этот телефон-компьютер имеет операционную систему Windows Mobile 5.0, Bluetooth, GPRS-модуль, EDGE-модуль, mini-USB, а также MP3-плеєр, диктофон, встроенный микрофон, фотокамеру, 1,3 Мп, сенсорный екран/стілус, хард-кнопки, клавиатуру, джойстик.

Qtek s110 Шкиля

Любят комуникатори и другие политики. Соратник Тимошенко Андрей Шкиль и социалистка Валентина Семенюк пользуются Qtek s110 стоимостью $540.

Семенюк работает на своем Qtek s110...

Комуникатор Шкиля и Семенюк.

Этот аппарат имеет операционную систему Microsoft Windows Mobile 2003 SE Phone Edition, а также Bluetooth, встроенную цифровую камеру 1.3 мегапикселей. С помощью его Шкиль и Семенюк могут снимать фото и видео, набирать тексты и заходить в интернет.

"Qtek S110 - новая реинкарнация лидера продаж среди комуникаторив - Qtek S100! Теперь в черно-серебристом корпусе и вдвое больше оперативной памяти!", - сказано на одном из сайтов по продаже мобильных телефонов.

На четвертом месте очутился друг Рената Ахметова Борис Колесников с такой же мобилкой, как у самого Ахметова, Motorola RAZR V3. Ее цена - $300 - 350

У Колесникова такая же мобилка, как у Ахметова

Сверхтонкая Motorola RAZR

В этом аппарате Колесникова развлекают полифонические мелодии (MP3), WAP, GPRS, Bluetooth, а также встроенная цифровая VGA камера.

Почти в спину Ахметову и Колесникову дышит их шеф Виктор Янукович со своей Nokia 6125 ценой $300 - 375.

У Януковича Nokia 6125

Nokia 6125 Януковича

В мобилке главного "регионала" есть MP3-плеєр, FM-радио, фотокамера 1.3Мп, медиаплеер (аудио и видео). Еще Янукович может легко закачивать игры, мелодии и картинки, а также пользоваться мобильным интернетом (EDGE, WAP, GPRS). Имеет аппарат и встроенный модем, USB Interface, BlueTooth.

На следующей ступеньке рейтинга очутились сразу две женщины-политики, которые принадлежат к враждебным лагерям – "нашеукраинка" Ксения Ляпина и "регионалка" Раиса Богатирева.

Гламурная Nokia 7370 в руках Богатиревой

Nokia 7370 Ляпиной из той же коллекции

Они, как настоящие женщины, избрали Nokia 7370 с гламурной "L`амоur collection". Цена такого телефона колеблется от $277 до $350.

Богатирева и Ляпина в своих телефонах имеют встроенную 1,3-мегапиксельную камеру, MP3, стерео FM-радио, Bluetooth, EDGE, GPRS.

На последнем месте в нынешнем рейтинге еще один "регионал" Владимир Сивкович и его Samsung D820 ценой $250.00 - $350.00.

Samsung D820 Сивковича

Ничем особенным Сивкович порадовать не смог. В его мобилке стандартный набор: Bluetooth, WAP, GPRS, USB, факс-модем, MP3, диктофон.

ФОТО Анны Андриевской

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