Российская компания предложила клиентам избавиться от тараканов, клопов и тещи

Жители Челябинска (Россия) пожаловались в Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону на рекламу услуг по ликвидации тещи, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фирма «Компания на 5» на своем сайте, посвященном услугам по уничтожению вредителей, поместила матерей жен в один ряд с крысами, клещами, тараканами и блохами, сообщает Lenta.ru.

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В УФАС рассказали, что мужчина, подавший жалобу, посчитал сравнение тещи с насекомым оскорбительным. Специалисты ведомства подчеркивают, что, согласно закону о рекламе, использование оскорбительных образов, сравнений и выражений не допускается. Чтобы определить, является ли реклама оскорбительной, антимонопольщики запустили на официальном сайте ведомства соответствующий опрос. По его результатам УФАС может потребовать от компании удалить советующий раздел сайта.

Ведомство уже не в первый раз проводит подобные опросы на сайте. По итогам одного из предыдущих опросов управление оштрафовало челябинскую стоматологическую клинику на 100 тысяч рублей. Причиной штрафа стала реклама услуг медучреждения, на которой улыбающемуся светлокожему мужчине протягивают новорожденного чернокожего ребенка. Постер сопровождался надписью «Улыбайся даже в сложных жизненных ситуациях».