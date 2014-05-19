В России автомобиль сбил женщину, которая купалась в бассейне

Жительница города Краснослободскаедва не погибла под колесами автомобиля, находясь далеко от дороги. На «пляже» собственного бассейна, расположенного во дворе особняка, ее настиг лихач.

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"Вечером в воскресенье водитель автомобиля марки «ВАЗ-2115» не справился с управлением на улице Свердлова и врезался в кирпичный забор частного дома", - рассказали в Управлении ГИБДД по Волгоградской области. - Проломив ограждение, машина влетела на территорию дома и упала в бассейн, в котором находилась женщина", - сообщает vlg-media.ru.

Несчастную извлекли из воды и передали подоспевшим медикам.

Добавим, что жителей этого дома не спасают от ДТП ни стены, ни заборы. Около двух недель назад в эту же ограду въехала иномарка – молодой лихач также не вписался в поворот .Тогда пострадали двое – пассажир и водитель авто.