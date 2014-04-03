Якудза запустила свой официальный сайт

Сайт призван разрушить предоставление о якудза, как об "антисоциальной" силе и рассказать о тех случаях, когда мафиози трудились на благо народа, пишет Лента.ру.

На сайте размещена видеозапись паломничества членов группировки к храму, в качестве саундтрека которого выступает песня в традиционном японском стиле. В тексте превозносятся идеалы клана: мужество, стремление бороться с несправедливостью и помогать слабым.

Кроме того, на сайте есть фотогалерея, материалы которой рассказывают о том, как члены группировки помогают разгребать завалы после цунами 2011 года и землетрясения 1996-го.

«Озвучивая свою готовность бороться с наркотиками, якудза показывают свою заботу о населении. Девиз якудза - "Помогать слабым и бороться с сильными"», - заявил журналист Джейк Адельштейн, много писавший об организованной преступности в Японии "На практике обычно все происходит наоборот", - добавил он.

«Ямагути-гуми» уже имеют опыт работы в медийной сфере. В прошлом году якудза начали издавать собственный журнал, который распространяется исключительно среди членов группировки.

Как итальянская и китайская мафии, якудза в основном зарабатывают на контроле за проституцией, игорным и наркобизнесом. Однако, в отличие от своих иностранных «коллег», якудза не находятся вне закона. С середины прошлого века власти Японии ведут учет числа группировок и официальных членов якудза.

Традиционно в Японии власти относятся к ним достаточно толерантно, коррумпированные сотрудники полиции смотрят на их деятельность сквозь пальцы, а комиксы манга воспевают их гламурный стиль жизни.

Сайт расположен по весьма длинному адресу: www.zenkokumayakubokumetsudoumei.com