Эксклюзивный мобильный номер продан в ОАЭ почти за $2 млн

Один из аукционных домов Объединенных Арабских Эмиратов приступил к торгам эксклюзивными номерами мобильных телефонов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Sky News.

На первой сессии цена нескольких телефонных номеров, в которых подряд повторяется большинство цифр, превысила 400 тыс. дирхам (около $100 тыс.). Рекордсменом аукциона стал номер стоимостью более 7 миллионов эмиратских дирхам, то есть более $1 млн 905 тыс.

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Известно, что в уникальном номере телефона одинаковыми являются почти все цифры. В целях безопасности организаторы аукциона не называют ни имени владельца, ни основную цифру его нового номера, ни производителя, ни материал, из которого изготовлен сам телефон.