Эксклюзивный мобильный номер продан в ОАЭ почти за $2 млн

12:01, 10 марта 2014
Курьёзы
0 0

В уникальном номере телефона почти все цифры одинаковые.

В ОАЭ на аукцион выставили эксклюзивные мобильные номера

Один из аукционных домов Объединенных Арабских Эмиратов приступил к торгам эксклюзивными номерами мобильных телефонов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Sky News. 

На первой сессии цена нескольких телефонных номеров, в которых подряд повторяется большинство цифр, превысила 400 тыс. дирхам (около $100 тыс.). Рекордсменом аукциона стал номер стоимостью более 7 миллионов эмиратских дирхам, то есть более $1 млн 905 тыс. 

Читайте такжеПольская авиакомпания решила распродать забытый пассажирами багаж

Известно, что в уникальном номере телефона одинаковыми являются почти все цифры. В целях безопасности организаторы аукциона не называют ни имени владельца, ни основную цифру его нового номера, ни производителя, ни материал, из которого изготовлен сам телефон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter