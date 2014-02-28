В России проскочившая на «красный» легковушка попала под танк

Танк, модель которого не уточняется, в момент столкновения направлялся с «Уралвагонзавода» на испытательный полигон по специальному проезду. Как сообщили изданию в пресс-службе предприятия, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проскочить перекресток между танком и машиной сопровождения, пишет Лента.ру.

В результате аварии ВАЗ-2112 получил значительные повреждения, но водитель машины не пострадал.

В управлении ГИБДД по Свердловской области, как сообщает Ural24.com, по факту ДТП начали проверку, по результатам которой виновника происшествия привлекут к ответственности.

Ранее в Нижнем Тагиле неоднократно случались инциденты с появлением танков на дорогах общего пользования. Один из таких случаев, который произошел в январе 2013 года, стал причиной полицейской проверки. В МВДустановили, что танкисты иногда в нарушение запрета выезжают на городское шоссе.