На Луганщине спасатели снимали пса с козырька балкона на девятом этаже

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре по связям с общественностью Управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

По словам спасателей, все началось с телефонного звонка от жителей дома №20 по ул. Кима в Первомайске, которые сообщили, что на козырьке над одним из балконов 9-го этажа воет и скулит собака.

Читайте такжеНа Харьковщине спасли ребенка, застрявшего в алюминиевом бидоне (фото)На момент прибытия спасателей животное бегало по небольшому козырьку, время от времени забегая через вентиляционное окошко на чердак и возвращаясь обратно. Попытки поймать собаку со стороны чердака не увенчались успехом, поскольку высота помещения в этом месте едва достигала полуметра.

Ситуация становилась критической, и первоначальный план пришлось изменить.

«Решили сделать на спасательной веревке петлю, спустить ее с крыши и таким образом поймать дворнягу. Через несколько минут операция успешно завершилась. Животное не пострадало», - сообщили в ЦОС ГСЧС.