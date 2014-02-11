90-летнего экс-президента Польши жена "застукала" на измене с сиделкой - СМИ

06:06, 11 февраля 2014
Курьёзы
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В Польше разгорелся секс-скандал: 90-летнего экс-президента Польши Войцеха Ярузельского жена обвинила в измене.

Ярузельський / ТСН

Тот в долгу не остался и обозвал вторую половинку сумасшедшей, сообщает ТСН.

84-летняя Барбара застукала мужа в компроментирующей позе с сиделкой, которая на 40 лет моложе его.

Дорота, лицо которой журналисты скрывают, проработала в семье Ярузельских последние пять лет. Все это время Барбара Ярузельская подозревала ее в алкоголизме и попытках соблазнить мужа.

И теперь говорит, что после полувекового брака уже готовы документы на развод.

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