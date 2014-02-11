90-летнего экс-президента Польши жена "застукала" на измене с сиделкой - СМИ

Тот в долгу не остался и обозвал вторую половинку сумасшедшей, сообщает ТСН.

84-летняя Барбара застукала мужа в компроментирующей позе с сиделкой, которая на 40 лет моложе его.

Дорота, лицо которой журналисты скрывают, проработала в семье Ярузельских последние пять лет. Все это время Барбара Ярузельская подозревала ее в алкоголизме и попытках соблазнить мужа.

И теперь говорит, что после полувекового брака уже готовы документы на развод.