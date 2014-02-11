90-летнего экс-президента Польши жена "застукала" на измене с сиделкой - СМИ
06:06, 11 февраля 2014Курьёзы
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В Польше разгорелся секс-скандал: 90-летнего экс-президента Польши Войцеха Ярузельского жена обвинила в измене.
90-летнего экс-президента Польши жена "заскочила" на измене с сиделкой / ТСН
Тот в долгу не остался и обозвал вторую половинку сумасшедшей, сообщает ТСН.
84-летняя Барбара застукала мужа в компроментирующей позе с сиделкой, которая на 40 лет моложе его.
Дорота, лицо которой журналисты скрывают, проработала в семье Ярузельских последние пять лет. Все это время Барбара Ярузельская подозревала ее в алкоголизме и попытках соблазнить мужа.
И теперь говорит, что после полувекового брака уже готовы документы на развод.
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