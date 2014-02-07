Российская пенсионерка прописала у себя дома более 1700 нелегалов

Об этом сообщили в пятницу корр. ИТАР-ТАСС в областной полиции.

Вести доходный бизнес женщине долгое время позволяла площадь ее дома - более 400 кв.м. и лицензия на предоставление гостиничных услуг. В миграционной службе она уверяла, что все прописанные живут в ее доме постоянно, однако наведывавшиеся в "резиновый" дом полицейские ни разу не смогли застать там ни одного "постояльца".

Читайте такжеРоссии не хватает более 1,6 млн иностранных работников

Пенсионерка исправно платила штрафы, пополнив местный бюджет на 150 тыс. рублей. При этом за регистрацию с каждого приезжего она брала около 1,5 тыс. рублей. Привлечь к ответственности по статье УК РФ "Организация незаконной миграции" ее смогли лишь, когда вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за создание "резиновых квартир", однако она сумела избежать наказания благодаря объявленной в декабре 2013 года амнистии.

В управлении МВД по Брянской области сообщили, что внимательно следят за пенсионеркой, и если она вновь возьмется за свой бизнес, то на этот раз уголовного преследования не избежит.

В Брянской области, с момента вступления в силу поправок в законодательство, ужесточающих наказание за миграционные нарушения, усилилась работа по выдворению иностранных граждан. По данным местного управления миграционной службы, только за январь 2014 года из региона выслали более 100 нелегалов. В 2012 году столько мигрантов было выдворено из региона за весь год.

Брянская область одной из первых в стране открыла центр временного содержания для нелегалов. По заявлению губернатора Николая Денина, принято решении о строительстве в области еще одного такого центра, где смогут пребывать в ожидании депортации до 100 иностранцев одновременно.