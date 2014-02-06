Huawei снял рекламу для "русских бандитов"

Об этом пишет ТСН.

Во время пытки, под мольбы и крики, у жертвы звонит смартфон. Главарь банды, забрав гаджет и узнав его характеристики, приказывает продолжить издевательства. Но затем меняет решение, сделав под звуки балалайки, целую серию фотографий со своими сообщниками на фоне жертвы. Ролик заканчивается звонком главаря некой "рыбке" и словами "я тебе новый телефон… нашел".

Слоганом рекламного ролика выступает лаконичное: "Телефон созданный для России".