Huawei снял рекламу для "русских бандитов"
12:55, 06 февраля 2014Курьёзы
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В рекламе смартфона от компании Huawei Honor 3 сюжет разворачивается на фоне пытки некого бизнесмена утоплением, который задолжал бандитам деньги.
Huawei снял рекламу для русских бандитов / Youtube
Об этом пишет ТСН.
Во время пытки, под мольбы и крики, у жертвы звонит смартфон. Главарь банды, забрав гаджет и узнав его характеристики, приказывает продолжить издевательства. Но затем меняет решение, сделав под звуки балалайки, целую серию фотографий со своими сообщниками на фоне жертвы. Ролик заканчивается звонком главаря некой "рыбке" и словами "я тебе новый телефон… нашел".
Слоганом рекламного ролика выступает лаконичное: "Телефон созданный для России".
Реклама размещена на канале Youtube Huawei Devices и содержит ссылку на магазин специализированный на продаже гаджетов от китайской компании. На данный момент не известно, является ли этот ролик официальной рекламой всей компании Huawei или только магазина.
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