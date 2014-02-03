Кролики помогли британским археологам найти артефакты каменного века

На юго-западе Великобритании кролики помогли местным археологам обнаружить артефакты каменного века. Возраст находки составляет не менее 8 тыс. лет, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.

Археологи нашли около 20 наконечников стрел, а также скребки для обработки шкур, которые использовались в быту предками британцев. Основываясь на анализе найденных предметов и изучении особенностей ландшафта местных земель, специалисты предположили, что территория могла использоваться племенами того времени для захоронения людей.

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"Шанс обнаружить это захоронение, наверное, один к миллиону", - отметил руководитель группы археологов Дин Пейтон. Он отметил, что древние артефакты были хаотично разбросаны рядом с кроличьими норами: животные выбросили артефакты вместе с комьями земли.