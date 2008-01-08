Ребенок приклеился к кровати, чтобы не идти в школу

Мексиканский мальчик приклеил руку к кровати, чтобы не возвращаться на учебу после зимних каникул.

"На каникулах было так здорово", - прокомментировал свой поступок 10-летний Диего Паласиос, который живет недалеко от города Монтеррей на северо-востоке Мексики, в интервью газете Reforma.

Мать Диего Сандра обнаружила своего сына, приклеенного к кровати у телевизора, передает Би-би-си.

"Я не знаю, зачем он это сделал, - сказала она. - Вообще-то он хороший мальчик".

Диего проснулся пораньше и утащил с кухни применяемый на производстве клей.

Его мать два часа пыталась растворить клей жидкостью для снятия лака для ногтей, однако в итоге была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.

Полиции и медицинским работникам удалось освободить мальчика, растворив клей при помощи специального спрея.

Пока они работали, Диего не отрывался от просмотра мультфильмов.

Он не пострадал и в результате опоздал в школу всего на несколько часов.