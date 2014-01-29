Перекати-поле завалили поселок в Крыму

Поселок Мирный на западе Крыма завалило перекати-поле, которые принес штормовой северо-восточный ветер. Об этом сообщает интернет-издание «Евпатория сегодня».

Из-за «нашествия» сухих шаров из растений подойти к некоторым зданиям в селении стало невозможно. Отмечается, что перекати-поле образовали завалы высотой в три этажа. Местные жители и коммунальные службы пытаются разобрать образовавшиеся «баррикады» уже несколько дней. Как скоро Мирный полностью избавится от перекати-поле, неизвестно.

В Евпатории (Мирный относится территориально к Евпаторийскому горсовету) 29 января ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит около минус 2 градусов по Цельсию. Порывы северо-восточного ветра при этом будут достигать скорости до 36 километров в час.

Справка. Перекати-поле образуют отмершие части травянистых растений, произрастающих в степи или пустыне. Овальные или круглые сухие шары, катаясь по земле, рассеивают семена. За время своего путешествия шар цепляет веточки, части других растений, которые, запутываясь в этом образовании, увеличивают размеры перекати-поле.