В Ровно бывший заключенный угнал машину, чтобы вернуться в тюрьму

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Ровенской области, ночью 18 января на улице Фурманова, сотрудники ГАИ остановили автомобиль"Fiat Uno", который отъезжал от дома. Правоохранители заметили, что водитель неуверенно управляет машиной. Кроме того, он ехал, не включив свет фар.Читайте такжеСбежавшего из херсонской колонии заключенного задержали в ДнепропетровскеЗа рулем автомобиля находился молодой человек, который неуверенно отвечал на вопросы и вел себя растерянно, кроме того, от него шел резкий запах алкоголя. Также инспекторы заметили, что замок зажигания в автомобиле полностью разобран. По требованию работников ГАИ предъявить документы на право управления транспортным средством водитель признался, что угнал машину.

Как позже выяснили правоохранители, водителем оказался 22-летний местный житель, который недавно был освобожден из тюрьмы за угон автомобиля. На вопрос зачем он повторно совершил аналогичное преступление, задержанный ответил: «Чтобы попасть обратно в тюрьму, мне на воле не нравится, я там могу себя реализовать, там дают есть, одевают. Вам этого не понять, потому что вы там не были».