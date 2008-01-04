Мойщик окон упал с 47 этажа и остался жив

37-летний мойщик окон из Нью-Йорка Альсидес МОРЕНО во время работы упал с 47-го этажа, однако остался жив и приходит в себя.

Как сообщает Газета.ру, спасшийся после падения с высоты около 150 м, пришел в сознание, начал разговаривать и, как ожидают врачи, впоследствии вновь обретет способность ходить. «Если вы верите в чудеса, то именно это с ним и произошло», - считает главный хирург больницы Филип БАРИ. После падения пострадавший был госпитализирован с многочисленными переломами обеих ног, правой руки и запястья, повреждениями груди, области живота, позвоночника и кровотечением в мозге.

А.МОРЕНО сделали трахеотомию, подключили к аппарату искусственного вентилирования легких и провели девять ортопедических операций, ему было перелито 11 литров донорской крови.

А.МОРЕНО, отцу троих детей, предстоит еще несколько операций, в том числе на позвоночнике. Кроме того, врачи не исключают, что впоследствии у пострадавшего могут возникнуть осложнения, в том числе опасные для жизни. Тем не менее, пока доктора испытывают оптимизм в отношении его выздоровления, хотя и не говорят с точностью о том, насколько оно может оказаться полным.