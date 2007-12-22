Мисс Франция-2008 может потерять корону из-за откровенных снимков (фото)
19:55, 22 декабря 2007Курьёзы
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Скандал с фотографиями
|Фото АР
На одной из фотографий уроженка о.Реюньон, что в Индийском океане, В.Бег в бикини плавает в бассейне на деревянном кресте, а на другой - в провокационной форме слизывает сгущенное молоко. Между тем по правилам конкурса претендентки подписывают заявление о том, что никогда не фотографировались в обнаженном виде или вызывающих позах, передает ICTV.
"Если у нее есть хоть немного достоинства, она должна отказаться от короны "Мисс Франции", которой она не достойна", - заявила Ж..де Фонтеней. В то же время В.Бег заявляет, что фото были опубликованы без ее согласия.
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