Американец продает «секретный рецепт» Coca-Cola за $15 млн

Формула выставлена на eBay, и приобрести ее можно за $15 млн, пишет The Daily Mail. По словам Клуджа, он обнаружил документ, датируемый 1943 годом, в коробке с письмами и личными бумагами, которую купил на распродаже вещей известного химика.

Как полагает Клифф, Coca-Cola отправила эксперту рецепт напитка, поскольку испытывала трудности с поиском необходимых ингредиентов во время Второй мировой войны. Клудж признал, что не надеется заработать на найденном документе миллионы, но верит, что сколько-то тысяч долларов ему выручить удастся, - отмечает Газета.ру.

В свою очередь, в Coca-Cola утверждают, что формула может частично совпадать с настоящим рецептом, но, в любом случае, это не руководство по созданию их фирменного напитка.