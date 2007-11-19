Самая высокая новогодняя елка Европы зажгла огни (фото)

В Португальском городе Порту зажгла свои огни самая высокая новогодняя елка Европы.

Праздничное дерево высотой 76 метров весит почти 300 тонн. Украшают искусственную елку свыше двух тысяч фонариков, 13 тысяч шариков и почти 30 километров иллюминации. Организаторы утверждают - такой роскоши в Европе еще не видели. Полюбоваться новогодним чудом можно будет до 7 января следующего года, передает 5 канал.