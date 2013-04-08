В Германии украли пять тонн шоколада

В городе Бад-Херсфельде в центральной Германии из припаркованного у обочины грузовика исчезли 5 тонн шоколада Nutella с лесными орехами. Об этом сообщает Fox News.

Стоимость похищенного шоколада составляет около 16 тысяч евро.

О подозреваемых ничего не сообщается.

Между тем одно из немецких агентств передает, что эти же люди ранее украли партию энергетических напитков.

Газета.ру