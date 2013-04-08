В Германии украли пять тонн шоколада
13:41, 08 апреля 2013Курьёзы
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Из грузовика исчезли 5 тонн шоколада, стоимостью 16 тысяч евро.
Кому-то захотелось сладкого...
В городе Бад-Херсфельде в центральной Германии из припаркованного у обочины грузовика исчезли 5 тонн шоколада Nutella с лесными орехами. Об этом сообщает Fox News.
Стоимость похищенного шоколада составляет около 16 тысяч евро.
О подозреваемых ничего не сообщается.
Между тем одно из немецких агентств передает, что эти же люди ранее украли партию энергетических напитков.
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