Google разыграл своих пользователей

Компания Google в День смеха объявила о намерении с 1 апреля закрыть принадлежащий ей видеохостинг YouTube на 10 лет, пересмотреть все загруженные до настоящего момента видеоролики и выбрать из них лучший.

"После восьми прекрасных лет настало время пересмотреть все, что было загружено на сайт, и начать процесс выбора победителя", - говорится в видеообращении представителей Google, сообщает РИА Новости.

По их словам, победитель будет объявлен в 2023 году, когда вновь заработает YouTube. При этом на сайте будет демонстрироваться только лучший видеоролик, а его автор получит в качестве приза MP3-плеер и 500 долларов на следующий проект.

YouTube, запущенный в 2005 году, является самым популярным видеохостингом в мире. В марте число пользователей, посещающих сайт YouTube, превысило 1 миллиард человек.