В Лондоне зажглись рождественские огни (фото)

На знаменитой торговой улице британской столицы Оксфорд-стрит в среду вечером зажглась рождественская иллюминация, передают РИА Новости .

Тысячи лондонцев пришли на Оксфорд-стрит, чтобы первыми увидеть праздничное освещение. В этом году главной темой в оформлении улиц стал мультипликационный фильм "Зачарованная" (Enchanted).

Рождественские огни зажгли участники популярной ирландской группы Westlife, артисты мюзикла "Мэри Поппинс" и победительница телешоу "X Factor".

На Оксфорд-стрит празднично оформлены витрины и фасады магазинов, украшены фонарные столбы и деревья. После того, как все собравшиеся хором отсчитали последние пять секунд перед началом иллюминации, все деревья, с которых еще не опала листва, зажглись синими огоньками.

Несмотря на то, что до Рождества осталось еще более полутора месяцев, в Соединенном Королевстве подготовка к празднику идет полным ходом. Так в минувший уикенд в Лондон прибыл Санта-Клаус. Уже сейчас взрослые приводят своих детей в знаменитый универмаг "Хэрродс", где остановился Санта, чтобы ребята смогли побеседовать с ним и заказать у него подарки.

Кроме того, в Великобритании по-прежнему сильна традиция посылать рождественские открытки коллегам, родственникам и друзьям в других городах и странах. Именно поэтому Королевская почта каждый год в ноябре выпускает специальные марки с рождественскими мотивами.

В этом году в продажу поступили шесть знаков почтовой оплаты, на четырех из них изображены рождественские ангелы, выполненные итальянским художником Марко Вентура в стиле эпохи Возрождения. На двух других марках изображена Мадонна с младенцем.