В центре Черкасс спасали енота

В выходные в центре Черкасс коммунальщики нашли настоящего живого енота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, хищника обнаружили работники КП «Черкасская служба чистоты». Животное оказалось в яме, из которой не могло выбраться. Сейчас животное содержится на десятидневном карантине в черкасском городском приюте для животных. Енот ведет себя спокойно, ко всему проявляет интерес и хорошо ест. После карантина хищнику сделают прививку от бешенства и будут решать, что с ним делать дальше.

На предприятии допускают, что животное жило у кого-то дома, но убежало, и поэтому не впало в спячку.