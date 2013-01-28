В центре Черкасс спасали енота
19:41, 28 января 2013Курьёзы
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В центре Черкасс коммунальщики нашли енота.
Енот / Фото BS Thurner Hof из Википедии
В выходные в центре Черкасс коммунальщики нашли настоящего живого енота.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, хищника обнаружили работники КП «Черкасская служба чистоты». Животное оказалось в яме, из которой не могло выбраться. Сейчас животное содержится на десятидневном карантине в черкасском городском приюте для животных. Енот ведет себя спокойно, ко всему проявляет интерес и хорошо ест. После карантина хищнику сделают прививку от бешенства и будут решать, что с ним делать дальше.
На предприятии допускают, что животное жило у кого-то дома, но убежало, и поэтому не впало в спячку.
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