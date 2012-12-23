Национальный ботанический сад в Киеве открывает уникальную экспозицию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального ботанического сада.

Как отмечается в сообщении, создать в Ботаническом саду в Киеве Корейский традиционный сад предложило Республике Корея правительство Украины по случаю празднования в этом году 20-летия установления дипломатических отношений между странами.

Корпорация LH (Korea Land and Housing Corporation) приложила большие усилия к строительству этого сада и привезла из Кореи материалы и художников при полной поддержке правительства Кореи, подчеркнули в пресс-службе.

В экспозиции «Корейский традиционный сад» представлена копия павильона (пагоды), в котором бывали корейские короли. «Внешний вид этого павильона похож на павильон «Аэрьюнджун», находящийся во Дворце Чангдук в Сеуле, в Корее. «Аэрьюн» в буквальном переводе означает «Любовь к лотосу», который символизирует благородный нрав корейских ученых мужей, сохранявших дух и мужество перед лицом опасности. В 1997 году Дворец Чангдук был признан ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия», - отмечается в сообщении.

Важной составляющей «Корейского традиционного сада» являются корейские врата. Они построены в традиционном корейском стиле с символом «тегеук» (символ инь-янь).

В экспозиции будет представлено многообразие растительного мира Кореи. Национальным символом Республики Корея является цветок гибискуса (Мугунхва). Кроме того, ряд ценных видов флоры Кореи обогатит экспозиционно-коллекционные фонды Национального ботанического сада им. Гришко НАН Украины.

«Эта акция является продолжением воплощения перспективных планов Ботанического сада по созданию новых высокодекоративных и художественных растительных экспозиций и садов мира», - отметили в пресс-службе.