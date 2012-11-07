В пресс-службе Минздрава «Криворожскую область» обеспечили современными авто (фото)

На Днепропетровщине продолжается развитие медицинской отрасли, в рамках которого происходит обновление материально-технической базы медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минздрава.

В сообщении говорится, что из 360 легковых автомобилей (марки "Нива" и "Geely CK-2"), приобретенных в октябре 2012 года за счет местной субвенции для центров первичной медико-санитарной помощи области, 40 автомобилей были переданы амбулатории общей практики - семейной медицины Кривого Рога.

Сейчас все 7 Центров первичной медико-санитарной помощи города обеспечены собственным автотранспортом и необходимым медицинским оборудованием.

Криворожская станция скорой медицинской помощи по бюджетной программе МЗ "Развитие экстренной медицинской помощи" получила 12 "Скорых" марки "Пежо" и 8 реанимобилей марки "Форд", которые оснащены современным автономным оборудованием для проведения интенсивной терапии. Все автомобили скорой оснащены системой GPS-мониторинга и обеспечены мобильной связью.