Вышедший из комы нейрохирург-скептик признал существование «нового мира»

"Как нейрохирург, я не верил в феномен "опыта вне тела". Я вырос в научной среде, я сын нейрохирурга. Я всегда считал, что существует разумное научное объяснение путешествиям вне тела, которые описывают люди, чудом избежавшие смерти", - сообщил он в интервью Newsweek, перевод которой приводит newsru.com.

Однако все изменилось после того, как мужчина осенью 2008 года сам впал в кому. Именно тогда, когда Александр неделю находился на грани жизни и смерти, а кора его головного мозга, отвечающая за мысли и эмоции, перестала функционировать, он, по его собственным словам, сам совершил путешествие в загробный мир и, в частности, в рай.

"Нет никакого научного объяснения, что несмотря на то, что тело было в коме, а кора моего мозга отключилась, сам мозг продолжал работать и, более того, отправился в другую, гораздо большую Вселенную - измерение, о существовании которого я никогда не подозревал".

Врач подчеркнул, что в целом мистическое измерение, которое он посетил, походило на многочисленные описания людей, переживших клиническую смерть или другие пограничные состояния. По его словам, оно представляет собой буквально новый мир, в котором мы гораздо больше, чем только наше тело и наш мозг, и где смерть - это не конец сознательного существования, но лишь часть бесконечного путешествия.

Смог описать врач и как выглядит этот удивительный мир. Он рассказал, что его путешествие началось с того, что он парил где-то высоко в облаках, и вскоре увидел "прозрачных, мерцающих существ, летающих по небу и оставляющих за собой длинные, похожие на линии следы". Кроме того, эти существа издавали удивительные звуки, похожие на прекрасную песню, и, как показалось мужчине, таким образом они выражали радость и благодать, переполнявшие их. Однако ни с птицами, ни с ангелами Александр не решается их сравнить - слишком не похожи они были на что-либо существующее на нашей планете. Это были некие высшие создания, уверен он.

Одно из таких созданий - незнакомая молодая женщина - присоединилось к нему, и стало его проводником по мистической вселенной. С ней, как и с другими подобными ей существами, нейрохирург говорил без слов - сообщения проходили сквозь него и были подобны ветру. Привел он даже одну из речей, сказанных ему мистической женщиной. "Ты любим и тобой дорожат навсегда. Тебе нечего бояться. Нет ничего, что ты можешь сделать неверно, - сказала она. - Мы покажем тебе здесь многие вещи. Но в конце концов ты вернешься обратно".

Постепенно женщина привела врача в "огромную пустоту, где было совершенно темно, но ощущалась бесконечность, и при этом было очень приятно". Сейчас Александр считает, что эта пустота была домом Бога.

Вскоре мужчина очнулся. Однако теперь, испытав на себе путешествие в загробном мире, он не спешит делиться своим опытом с коллегами, но находит утешение в церкви. Также мужчина написал книгу "Путешествие нейрохирурга в загробный мир", которая должна увидеть свет в конце октября.

"Я по-прежнему врач, и все так же остаюсь человеком науки, - резюмирует Александр. - Но на глубинном уровне я очень отличаюсь от того человека, которым был раньше, потому что я увидел эту новую картину реальности".