Нобелевскую премию по химии дали за изучение клеточных рецепторов

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Изучение работы серпентинов, в частности, крайне важно для понимания процессов, приводящих к развитию раковых опухолей.

Р.Лефковиц родился в 1943 году в Нью-Йорке, сейчас работает в Медицинском центре университета Дьюка в городе Дарем, штат Северная Каролина. Его коллега Б.Кобилка родился в 1955 году в городе Литтл-Фоллс в штате Миннесота и работает в Школе медицины при Стэнфордском университете.

Церемония награждения названных в среду лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

В четверг, 11 октября, в Стокгольме станет известно имя писателя или поэта, удостоенного Нобелевской премии по литературе за 2012 год.