Рыбаки соревнуются за Кубок Украины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Федерации рыболовного спорта, соревнования проводят с целью повышения спортивного мастерства рыбаков и совершенствования ими техники владения современными снастями.

Участие в соревнованиях принимают команды из 17 областей, в каждой команде – по четыре рыбака.

Тернопольская область, как организатор, представлена двумя командам. Также дополнительно по одной команде выставили также Киевская областная федерация как бронзовый призер Кубка Украины 2011 года, Херсонская областная федерация (организатор чемпионата Украины по рыболовному спорту) и Харьковская областная федерация (победитель и серебряный призер Кубка Украины 2011 года).

По результатам соревнований будет сформирован рейтинг спортсменов-рыболовов. Победителей, которых определят по наибольшему совокупному весу выловленной рыбы, наградят ценными призами.

После соревнований вся рыба будет выпущена в пруд.

Организаторами соревнований является Министерство по делам молодежи и спорта, Федерация рыболовного спорта Украины и Тернопольская областная федерация рыболовного спорта.