Подросток из Финляндии метнул мобильник на 101,46 метра

Новым чемпионом мира в необычной дисциплине метания мобильных телефонов стал 18-летний подросток из «родины мобилок» Финляндии Эре Карьялайнен из города Рантасалми. Он забросил мобильник на 101,46 метра, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вторым призером стал южноафриканец Джереми Гэллоп, чей мобильник улетел на 94,67 метра, третьим - финн Оскари Хейнонен с результатом 86,94 метра. В женском и юниорском соревнованиях также победили представители страны Суоми.

Чемпионат, проводимый с 2000 года в городе Савонлинна, является одним из самых популярных среди необычных соревнований, устраиваемых в Финляндии.