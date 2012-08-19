Подросток из Финляндии метнул мобильник на 101,46 метра
14:25, 19 августа 2012Курьёзы
1793
Новым чемпионом мира по метанию мобильных телефонов стал 18-летний подросток.
Национальная финская забава - метать мобильники. Фото с официального сайта чемпионата
Новым чемпионом мира в необычной дисциплине метания мобильных телефонов стал 18-летний подросток из «родины мобилок» Финляндии Эре Карьялайнен из города Рантасалми. Он забросил мобильник на 101,46 метра, сообщает ИТАР-ТАСС.
Вторым призером стал южноафриканец Джереми Гэллоп, чей мобильник улетел на 94,67 метра, третьим - финн Оскари Хейнонен с результатом 86,94 метра. В женском и юниорском соревнованиях также победили представители страны Суоми.
Чемпионат, проводимый с 2000 года в городе Савонлинна, является одним из самых популярных среди необычных соревнований, устраиваемых в Финляндии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter