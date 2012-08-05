В центре Луганска дрались подушками

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы мероприятия Марина Хмеловская и Лил Хайлеселасие приглашали всех желающих принять участие в бое, разместив объявление во встречах в социальных сетях. Обязательное условие для участника – наличие перьевой подушки.

По словам организаторов, Луганск присоединился к мировому движению - Pillow Fight Club (Клуб подушечных боев).

«Лондон, Нью-Йорк, Париж, Стамбул, Барселона, Амстердам, Белград и еще сотня городов во всех уголках планеты ежегодно устраивают подушечные бои на центральных городских площадках. В Луганске тоже живут позитивные, жизнерадостные люди, вот и мы подумали: а почему бы и нет? Создали встречу в социальной сети, и люди с удовольствием отозвались на такое необычное предложение», - сказала М.Хмеловская.

В подушечном бою принимали участие парни и девушки, которые принесли подушки с собой, кроме того, организаторы раздавали подушки, заготовленные ими для всех, кто желает присоединиться к бою.

М.Хмеловская отметила, что подушечный бой как акция проходит без какого-либо подтекста. «Это психологическое мероприятие, которое может помочь людям раскрыться, забыть о том, что они занимают какой-либо социальный статус и просто снова стать детьми», - сказала М.Хмеловская.

После окончания подушечного боя организаторы определили победителей, а затем все участники и волонтеры убрали пух с площади перед памятником Т.Шевченко.