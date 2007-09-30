Лужков продаст с аукциона свою ”серебряную” кепку

Мэр Москвы Юрий Лужков продаст с аукциона очередную кепку. Как сообщает радиостанция CITY-FM, о своем решении столичный глава объявил после объезда города, который он традиционно совершает по субботам. Место и время проведения аукциона Лужков не уточнил, однако известно, что речь идет о головном уборе из серебра, который мэру подарили.

В сентябре 2003 года Лужков уже продал с аукциона свою кожаную кепку. Вырученные 15 тысяч долларов были направлены в пользу детского дома. В этот раз мэр также пообещал направить деньги на благотворительность.

Лента.ру