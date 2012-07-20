Подервянский стал бы министром культуры при одном условии

Известный украинский художник и автор легендарных сатирических пьес Лесь Подервянский поведал, при каком условии он согласился бы занять пост министра культуры.

«Согласился бы. С единственной мотивацией - развалить это министерство и уйти в отставку, потому что оно не нужно. В США, например, оно отсутствует и, при этом, в Америке лучшие в мире музеи, лучшие концертные залы, галереи и т.п. И никакого министерства культуры там нет и близко», цитируют Подервянского Публичные люди.

«Тут от персоны министра ничего зависит. Мы помним, был министром культуры Иван Дзюба, уважаемый человек, и что? Был Ступка. Придет сюда Андре Мальро, сменит Кулиняка и тоже ничего не будет. Дело не в персоналиях, а в системе этого советского бюрократического аппарата. Я не назвал бы его раковой опухолью, но это прыщ, который нужно просто уничтожить и выбросить», - заявил Лесь Подервянский.