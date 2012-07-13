Официальными баннерами Евро-2012 теперь прикрывают доски (фото)

Часть официальных баннеров Евро-2012 с надписями: "Вместе творим будущее" оказались на дачных участках поляков вблизи одного из городов - организаторов турнира Вроцлава.

Об этом сообщает TVN24, репортер которой заметил баннеры на дачном участке вблизи города.

"Теперь они являются элементом прикрытия на дачных участках - оберегают доски и другие строительные материалы", - отметил телеканал.

Координатор фан-зоны Евро-2012 от UEFA во Вроцлаве Конрад Ястшембский сказал, что официальные баннеры чемпионата были уничтожены за исключением нескольких, которые президент Вроцлава просил передать ряду частных лиц.

"Мы не имеем информации о бесправном использовании брендинга UEFA EURO 2012", - сказал он, пообещав детальнее изучить этот вопрос.

Телеканал отмечает, что мнения поляков, с которыми удалось поговорить репортеру об использовании баннеров на дачных участках, разделились.

"Мне кажется, что это красиво выглядит, потому что бросается в глаза", - сказала одна из опрошенных, добавив, что не увидела на баннерах официальной символики Евро-2012.

В то же время ее муж отметил, что не использовал бы такое яркое покрытие.

Как сообщал УНИАН, матчи финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу проходили с 8 июня по 1 июля в четырех польских и четырех украинских городах.