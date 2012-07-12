Украинские курорты снова отпугивают туристов дороговизной и совковым сервисом

В этом году 47% респондентов, опрошенных порталом hh.ua, собирались провести свой отпуск на пляжах Крыма и Одессы. И как сообщает газета "Сегодня", многие об этом уже пожалели.

«Мы выбрали пансионат в Евпатории через интернет. Сервис и пляжи дома отдыха нам расписали в самых радужных красках. Когда приехали, поняли, что вместо красивых картинок нас ждал обычный «совок», — рассказала киевлянка Дарина. — Номер мы сняли за 630 грн в сутки, в нем нет ни интернета, ни фена, ни чайника. И предупредили, что за использование чайника — штраф 200 грн. Наверное, чтобы мы ходили в их кафе. А других кафе и ресторанов рядом з базой не было, даже ларьков с хот-догами! Пляжа в пансионате своего тоже нет, хотя нам обещали. Мы ходили на платный — 20 грн с человека. Только он и радовал — чистый, вода прозрачная, и людей, на удивление, не много».

По словам Дарины, это был их первый опыт отдыха в Евпатории: «Больше сюда ни ногой!».

Отзывы с ЮБК получше. «Мы были в Ялте. Пляж чистый и аккуратный, есть урны, шезлонги. В прошлом году мы отдыхали тут же и берег моря был грязный, а сейчас его привели в порядок, — говорит киевлянка Ирина. — Правда, было сложно найти место, где можно лечь позагорать. Приходили в половине девятого утра, и практически весь пляж был забит!».

На одесских пляжах было посвободнее. «Народу на пляжах меньше, чем в прошлом году. По крайней мере, мне так показалось, — говорит киевлянка Юлия. — А вот с приличными недорогими кафе была проблема. Пиво нам могли нести полчаса, а в салате мы нашли рыбью чешую».

На Азовском побережье вообще воюют за каждого туриста. «Мы отдыхаем на Бердянской косе. Выбирали номер уже по приезду, так как знали, что отдыхающих тут будет не много. Так и вышло, за каждого туриста борются, — делится с нами дончанка Юлия. — На одной из баз отдыха нам предложили эконом-вариант — комнату для двоих за 500 грн. Но увидев наши кислые лица, мол, дорого, — сразу сделали скидку 10%. Пляж на диво чистый». Юлия говорит, что к отдыху подготовились основательно — привезли с собой продукты: «На берегу моря всегда неоправданно дорого. К примеру, чебурек стоит аж 10 гривен! В прошлом году был 4».