Современный человек выбирает себе пару так же, как и неандертальцы

Мужчины обращают внимание в первую очередь на физическую привлекательность женщины. Женщин больше всего интересуют материальное положение и морально-волевые качества мужчин. То есть, женщины используют свою красоту, чтобы привлечь внимание более «качественных» представителей сильного пола, в свою очередь, мужчина находится в постоянном поиске привлекательной женщины, которая согласится объединиться с ним.

Авторы исследования резюмируют, что подобная модель отбора доказала свою жизнеспособность на протяжении многих тысячелетий и позволяет человеческому роду успешно рожать здоровое, красивое и талантливое потомство.

Этот вывод сделали в результате серии тестов. Нескольким десяткам людей предлагалось принять участие в серии мини-свиданий с незнакомыми представителями/представительницами противоположного пола. После каждого свидания, мужчины и женщины отмечали — хотели бы они снова встретиться. Кроме этого, они заполняли подробные анкеты, в которых отмечали качества, на основании которых они выбирают свою идеальную половину, например, физическая привлекательность, финансовый статус, состояние здоровья и родительские таланты.

Мужчинам нравились симпатичные женщины, а женщины обращали внимание в первую очередь на уровень достатка, карьерные перспективы и подобные характеристики мужчин. При этом, представительницы прекрасного пола проявляли заметно большую разборчивость: мужчины желали продолжения свиданий с каждой второй женщиной, женщины были заинтересованы лишь в каждом третьем мужчине, с которыми они пересеклись на блиц-свидании.

Исследование провели Университет Индианы, Берлинский Университет Гумбольдта, Лондонская Школа Экономики и Университет Эдинбурга.

Зеркало недели