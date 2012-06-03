Саудовская принцесса пыталась сбежать из отеля, не оплатив счет в ?6 миллионов

Саудовская принцесса Маха Аль-Судаини пыталась сбежать из отеля Shangri-La в Париже, не оплатив счет в 6 миллионов евро, пишет Le Parisien.

Экс-супруга наследного принца Саудовской Аравии Наифа ибн Абдель Азиза поселилась в отеле еще в декабре 2011 года, сняв весь этаж. В ночь с четверга на пятницу она попыталась покинуть отель вместе со своими 60 слугами, «забыв» оплатить счет за все время пребывания.

Швейцары гостиницы вызвали полицию. Принцесса связалась с послом Саудовской Аравии, который заявил, что она обладает «дипломатической неприкосновенностью». Как сторонам удалось решить проблему, неясно, однако позже владельцы отеля заявили журналистам, что никаких претензий по оплате своих номеров они не имеют.

Это уже не первый скандал с принцессой. В 2009 году сеть модных магазинов Key Largo заявила о том, что Маха Аль-Судаини задолжала им €89 тыс за сделанные в кредит покупки, отмечает «Газета.Ru».