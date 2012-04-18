Зам генсека НАТО мечтает съездить в Бердичев

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает "контрпиратскую деятельность" перспективным направлением сотрудничества с Украиной.

Такое мнение А.Вершбоу высказал в интервью газете "День" (№ 68 от 18 апреля 2012 года).

"Недавно обсуждалась возможность вклада Украины в контрпиратскую миссию близ побережья Сомали с одним военным кораблем. Я считаю, что это интересная тема для обсуждения", - сказал А.Вершбоу.

Заместитель генсеретаря НАТО подчеркнул, что организация высоко оценивает вклад Украины в операции Альянса. "Мне кажется, что Украина принимает участие во всех операциях от начала основания партнерства в середине 1990-ых годов. В некоторых случаях вклад небольшой, но тем не менее он очень важный в и политическом, и в военном плане", - отметил он.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии о визите Атлантического совета в Украину. "Это будет возможность предоставить новый импульс партнерству. На мой взгляд, также важно отметить, что даже при том, что украинское правительство решило не стремиться к членству в НАТО, оно продолжает развивать крепкое партнерство. Это не менее важно, потому что будет выгодным и НАТО, и Украине, а также соседям Украины большим и малым", - подчеркнул А.Вершбоу.

Заместитель генсекретаря НАТО также сообщил, что имеет украинские корни. "Мои дедушки и бабушки родом из разных частей Восточной и Центральной Европы: Бердичева, Вильнюса и Восточной Польши. И все они встретились в США, эмигрировав 105 лет назад", - отметил он.

А.Вершбоу добавил, что хотел бы посетить родину своих предков, в частности Бердичев. "Мне было бы интересно. Если бы такая возможность предоставилась. Возможно после того, как я уйду в отставку", - добавил заместитель генсека НАТО.