100 дней до начала Евро-2012 Львов отметит футболом на льду

29 февраля, когда до начала Евро-2012 будет оставаться сто дней, во Львове пройдут праздничные мероприятия по этому случаю.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Последние 100 дней до начала УЕФА Евро-2012 для Львова – ценнее золота. И эту важную дату, 29 февраля, мы хотим разделить со всеми теми, кому нравится Львов, кто болеет за Львов, кто следит за тем, как он превращается в арену для масштабного международного спортивного события. Мы готовим чрезвычайно интересную программу празднований, основной изюминкой которой станет видеомеппинг – проекция 15-минутного ролика на один из домов в центре Львова – на Площади Рынок», - рассказал УНИАН директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ.

По его словам, главная цель этого ролика – передать гостеприимство города, «то, что мы с нетерпением ожидаем болельщиков европейского первенства по футболу, которые, мы уверены, в будущем станут и фанами Львова».

«Поскольку Львов позиционирует себя как город, где развивается туризм и инновационные технологии, то 3D меппинг – это именно то, что позволяет по-новому осмыслить архитектуру древнего Львова», – добавил О.ЗАСАДНЫЙ.

Также в программе отмечания 100 дней до начала чемпионата Европы по футболу на Площади Рынок состоится шоу на коньках и футбольный матч на льду, лотерея среди тех, кто придет посмотреть на 3D видеомеппинг от компании „Адидас” с призами, а вечером во Львовском Ice-House состоится тематическая футбольная вечеринка, отмечается в сообщении.