В УНИАН расскажут, что Немиров - это не только водка, и напоят настоящим чаем

Сегодня, 17 февраля, в УНИАН состоится очередное заседание Клуба путешественников «УНИАН - Тут и Там».

Постоянный член клуба Дмитрий ГОРЧАКОВ проведет виртуальную экскурсию «Чего вы еще не знаете о Винниччине». Дмитрий, который много путешествует по Украине, говорит: «Винниччина – это всего-то пара сотен километров от Киева. Здесь нет выдающихся памятников мирового уровня и даже ни одного из Семи Чудес Украины. Однако для любознательного туриста здесь есть что посмотреть! Сельский музей авиации и космонавтики, любимые места Чайковского, глинобитная синагога - это маленькие и большие стекла прекрасного калейдоскопа. А еще Немиров - это не только водка, а Тульчин - это не только масло. Я готов поделиться своими маленькими «открытиями» этого края, и убежден, что многим захочется побывать в этих местах».

Также в Клубе путешественников - презентация Шри-Ланки. Основным пересказчиком-экскурсоводом выступит Игорь ПОЛУЕКТОВ, а опытные путешественники Татьяна ПЕЧЕНЧИК, Сергей КОСТЯНЧУК и Александр ЧЕБАН продолжат рассказ об острове Цейлон. В частности, они расскажут, как организовать фотоохоту на леопарда и проехаться на слоне, чего остерегаться в Священном храме Зуба Будды, где найти кусочек Англии в тропиках и каких свидетелей оставили после себя на Шри-Ланке царь Николай ІІ и Юрий Гагарин. Всех гостей будут угощать настоящим цейлонским чаем.

Место проведения: Киев, улица Крещатик, 4, конференц-зал.

Начало - в 18:00. Вход свободный.

В этом году все желающие также смогут следить за встречами в клубе на сайте УНИАН.

Справка УНИАН. Основателями клуба выступили УНИАН и туристический сайт «Тут и там».

Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто путешествует по Украине (Тут), или за рубежом (Там), рассказать о своих приключениях в непринужденной, камерной атмосфере таким же коллегам-путешественникам. По сути, речь идет о развитии жанра устных дорожных заметок, которые благодаря современным техническим возможностям можно каждый раз создавать как яркое авторское шоу».

«Изюминка» проекта, добавляет руководитель сайта «Тут и Там» Владимир ЗМАЖЕНКО, заключается в том, что в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН), избрав себе маршрут для рассказа, стилистику или иллюстративный материал - фотоснимки, видеоматериалы или что-то другое. Слушатели же и зрители могут видеть мир не глазами одного-единственного ведущего, а открывать для себя Украину и другие страны через эмоции и восприятия разных людей. Также важно, что это интерактивное общение, чего не может быть в любой телепередаче – вы не сможете спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить «отмотать» назад интересный кадр».

В работе клуба могут принять участие все желающие.

Интернет-трансляция заседаний клуба - на сайте УНИАН в разделе пресс-конференции.