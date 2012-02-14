Ляшко будет праздновать День влюбленных с вилами

Украинские политики поделились с ТСН планами, как будут праздновать день святого Валентина.

Бютовец Андрей Павловский на День влюбленных подготовил подарок и себе, и жене одновременно. "Конечно, буду родную жену поздравлять. Не буду очень оригинальным, подарю цветы, а вечером пойдем на концерт Криса Ри, жена его очень любит. А потом - праздничный ужин. Это уже по части жены, с меня повар не очень, могу семью и отравить", - признается Павловский.

А вот лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сидя в камере, от соратников любви в этот день не дождется - Павловский говорит, поздравления в праздник влюбленных должны быть интимными, от родных, а не от коллег. Так же ответил и бывший подчиненный Тимошенко, а ныне - лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Недавно он с букетом цветов пытался прорваться в колонию, где находится бывшая "шефиня", впрочем ушел несолоно хлебавши. На День влюбленных повторять попытку не будет. "Я уважаю ее как политика, как человека, который страдает, но это не моя любимая женщина. У Тимошенко есть муж, мог бы приехать и поздравить ее ", - говорит Ляшко. Сам Олег Валерьевич приветствовать в этот день будет сразу трех своих женщин: жену, дочь и маму. Праздновать День влюбленных будет очень оригинально. "Днем будет съезд фермеров, я пойду туда с вилами. Возможно, дочь и жену возьму с собой. А вечером, вероятно, пойду с малой куда-то гулять. Вот такая романтика", - рассказывает Ляшко.

Для бывшей руководительницы Госкомпредпринимательства Александры Кужель 14 февраля - двойной праздник. Это и День влюбленных, и День рождения старшего сына. В этот день сын приносит ей большой букет цветов - "для мамулечки". А муж - балует и дарит какую-нибудь приятную мелочь. Отмечают обычно всей семьей. "У нас не принято на День влюбленных дарить ценные подарки. Но это должно быть приятно. Мы с мужем сейчас стали больше друг друга баловать", - рассказывает Кужель. По ее словам, наиболее романтично это праздник она отметила с мужем лет пять назад. "Сын куда-то уехал, и мы пошли в ресторанчик, на Крещатике, возле Пассажа. Это был небольшой ресторан украинской кухни, в подвале, и мы так хорошо посидели! За последние лет 20 я не помню, чтобы мы просто провели время только для двоих", - вспоминает она. В этом году Александра Владимировна, наиболее вероятно, подарит мужу зажигалку. "Я как раз советовалась с сыном, где купить отцу зажигалку. Он же часто бывает на каких-то деловых встречах, и у него должна быть нормальная зажигалка, не пластмассовая", - считает заботливая Кужель.

Нардеп от НУ-НС Ольга Герасимьюк первую часть дня влюбленных проведет в Берлине, на фестивале Берлинале, праздновать будет с друзьями. "Я здесь купила кучу фестивальных подарков для своих близких. А вечером я вернусь домой и буду праздновать со своим другом. Будем есть восточную еду и смотреть, как танцует восточная девушка", - рассказала госпожа Ольга о своих планах. Обычно, по словам депутата, подарки в этот день ей дарят очень частные, связанные с приятными общими воспоминаниями. Но самым оригинальным подарком от "близкого друга" в этот день стало украшение, сделанное украинским дизайнером Ириной Каравай. "Это украшение на шею, оно сделано из легкого металла, очень массивное, ручной работы, издалека напоминает маленькие черепа. И когда меня спрашивают, что это, я отвечаю - это "трофеи", головы мужчин. Правда, за последнее время ни одного нового "черепа" не прибавилось", - шутит Ольга.

Бывший глава Госкомрезерва Михаил Поживанов, который сейчас проживает в Австрии, рассказал, что начал праздновать этот день не так давно. Впрочем ежегодно поздравлений в виде эсэмэсок, мейлов, звонков получает все больше. "В качестве подарков использую или цветы, или небольшие сувениры. Их очень много. В этом году хочу поехать в Верону, посмотреть на балкон Джульетты, надеюсь, там будет интересно. С каждым годом поздравлений все больше", - рассказал Поживанов.