Таможня конфисковала 4 верблюдов - теперь думают, куда их девать

Харьковская областная таможня зафиксировала нарушение таможенных правил гражданином Украины, который не по назначению доставил в Харьков четырех верблюдов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе таможни, перевозчик нарушил условия договора поручения доставки. Следуя через Луганскую таможню, водитель должен был доставить товар – «верблюды живые калмыцкой породы 2011 г., 4 особи» – на Харьковскую областную таможню не позднее 19 декабря 2011 г.

В результате в установленный срок верблюды не попали к месту назначения на «Восточный грузовой таможенный комплекс», а по самовольному решению водителя были доставлены на хранение в «Харьковский зоологический парк», где с ними «проводились карантинно-ветеринарные мероприятия».

Таким образом, водитель нарушил законодательство о соответствующих перевозках, и, согласно протоколу, верблюды должны быть изъяты. Поскольку в областной таможне нет надлежащих условий для содержания этих животных и их может предоставить лишь Харьковский зоопарк, на данный момент заключается договор о предоставлении зоопарком услуг для таможни по хранению и пребыванию этих животных на его территории.