В УНИАН расскажут, как заработать в социальных сетях и не только

Спецпроект “Лаборатория “Сделай себя сам” в информационном агентстве УНИАН проводит новые тренинги.

В частности, в ближайшее время в рамках проекта пройдут такие семинары и тренинги:

- 26 января – “Матрица победителя, или Как достичь цели, используя опыт гениев”.

Семинар писателя Валентина БАДРАКА поможет каждому скорректировать собственную жизненную стратегию.

Гений-терапия, которую использует этот тренер, - универсальная матрица развития личности и достижения успеха, разработанная с использованием стратегий около 500 выдающихся исторических личностей, которых считают гениями. Люди, которые достигли успеха в разных сферах жизни, на самом деле использовали похожую матрицу.

Подробнее о семинаре - на сайте.

- 1 февраля – “Социальные сети и бизнес. Новые средства коммуникации и особенности их применения в бизнесе”.

Социальные сети нужно использовать не только для поиска клиентов и реализации продукции/товаров/услуг - утверждает бизнес-философ, писатель, ведущий «Стресс-шоу. Психология денег» Геннадий БАЛАШОВ.

Социальные сети – это бездонный океан информации и возможностей. Они открывают новые направления в бизнесе и дают понимание стратегии развития. Каждый может стать лидером в социальной сети, организовать свою бизнес-группу и вести свой быстрый и выгодный бизнес.

Подробнее о семинаре - на сайте.

- 4 февраля - в киноклубе УНИАН состоится показ ленты "Черный лебедь" режиссера Даррена АРОНОФСКИ. На языке оригинала можно будет посмотреть картину, которая имеет 30 наград и 96 номинаций. Также – усовершенствовать свой английский во время практического занятия с тренером.

Подробнее о семинаре - на сайте.

- 9 февраля – “Практические аспекты приобретения недвижимости и получения «вида на жительство» в Европе”.

Последствиями последнего финансового кризиса, а именно: падением цен на жилую недвижимость, спешат воспользоваться наши соотечественники, которые давно мечтали и собирали средства на домик где-то в Валенсии. Сегодня можно говорить о приобретении жилья на европейских курортах примерно так же, как о купле дома по Обуховской трассе, потому что цены на такие объекты практически уравнялись. Соответственно, спрос на заграничное жилье возрос в среднем на 30% на протяжении последних двух лет.

Подробнее о семинаре - на сайте.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по тел. (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.