На что бы украинцы потратили деньги, выигранные в лотерею (опрос)

Большинство украинцев выигранные в лотерею деньги потратили бы на дорогую недвижимость в центре города.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-пользователей, проведенного Лабораторией “Сделай себя сам”, которая действует в информационном агентстве УНИАН.

Согласно результатам опроса, 28,6% респондентов потратили бы большую часть выигранных денег на элитную недвижимость в центре города.

По 21,4% респондентов указали, что на эти деньги осуществили бы кругосветное путешествие или же осуществили свои самые заветные мечты.

14,3% приобрели бы дом и перебрались в пригород.

По 7,1% опрошенных направили бы средства на получение еще одного высшего образования, или же на высшее образование для своих детей.

В то же время никто из опрошенных не потратил бы большинство выигранных денег на покупку дорогого автомобиля, антиквариата, совершенствование внешности или благотворительность.

Ответить на вопросы Лаборатории можно здесь.