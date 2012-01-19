На что бы украинцы потратили деньги, выигранные в лотерею (опрос)

12:21, 19 января 2012
Курьёзы
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Данные Лаборатории “Сделай себя сам”

Большинство украинцев выигранные в лотерею деньги потратили бы на дорогую недвижимость в центре города.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-пользователей, проведенного Лабораторией “Сделай себя сам”, которая действует в информационном агентстве УНИАН.

Согласно результатам опроса, 28,6% респондентов потратили бы большую часть выигранных денег на элитную недвижимость в центре города.

По 21,4% респондентов указали, что на эти деньги осуществили бы кругосветное путешествие или же осуществили свои самые заветные мечты.

14,3% приобрели бы дом и перебрались в пригород.

По 7,1% опрошенных направили бы средства на получение еще одного высшего образования, или же на высшее образование для своих детей.

В то же время никто из опрошенных не потратил бы большинство выигранных денег на покупку дорогого автомобиля, антиквариата, совершенствование внешности или благотворительность.

Ответить на вопросы Лаборатории можно здесь.

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