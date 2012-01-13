Тигрюля забеременела от «француза»

Белая тигрица по кличке Тигрюля, которую лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО 2,5 года назад передала частному ялтинскому зоопарку "Сказка", беременна.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник зоопарка, Тигрюла забеременела от белого бенгальского тигра, привезенного в 2011 году из Франции.

"Действительно, Тигрюля беременна", - сказал собеседник агентства.

"Жених" и "невеста" сначала не ладили между собой и даже дрались, но, в конце концов, их удалось свести, рассказал он.

Как сообщал УНИАН, предприниматель Олег ЗУБКОВ создал "Сказку" в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Там содержатся более тысячи зверей и птиц, многие из них - редких видов.

Ю.ТИМОШЕНКО подарили бенгальскую тигрицу-альбиноса в августе 2009 года организаторы фестиваля "Черноморские игры" в Скадовске.