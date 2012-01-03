Сегодня ночью астрономы обещают землянам удивительное зрелище

В ночь на среду, 4 января, жители Северного полушария Земли смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь – метеорный поток Квадрантиды.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, астрономы утверждают, что землян ожидает удивительное зрелище, поскольку в этом году поток не затмит яркая Луна, и он будет особенно хорошо виден.

Этот звездопад наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января, пик его активности приходится на 3 и 4 января. По прогнозам астрономов, в ночь на среду в небе можно будет наблюдать около 100 падающих звезд в час.

Данное небесное явление происходит, когда орбита Земли пересекается с траекторией полета метеорных потоков, представляющих собой остатки разрушившихся комет или астероидов. Поток Квадрантиды связан с астероидом 2003 ЕН1. По словам представителей НАСА, это космическое тело является осколком кометы, разрушившейся несколько столетий назад.

«Наблюдать звездопад смогут только жители Северного полушария, в Южном полушарии он практически не виден, поскольку происходит уже после рассвета. По словам астрономов, космическая пыль и обломки комет будут влетать в атмосферу Земли со скоростью почти 145 тыс. км в час и сгорать на высоте около 80 км над ее поверхностью», – сообщает агентство.

Метеорные потоки получают названия в зависимости от созвездия, видимого на том участке неба, где происходят вспышки от сгорающих частиц. Так, Квадрантиды, впервые зафиксированные в 1825 году, получили свое название от несуществующего ныне созвездия Небесного Квадранта. В действительности они вылетают из созвездия Волопаса около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона.

Предыдущий звездопад – метеорный поток Геминиды – произошел в ночь на 14 декабря 2011 года. Следующий сильный метеорный поток – Лириды – жители Земли смогут наблюдать в апреле.