Новый год пришел на планету

Новый, 2012 год, наступил на острове Рождества (Киритимати) государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана, передает РИА Новости.

Через 15 минут, вторыми на планете, с уходящим 2011 годом попрощались жители острова Чатем, входящего в состав Новой Зеландии.

Ровно в 13.00 по киевскому времени 2012 год подберется к основным островам Новой Зеландии - Фиджи, Тонга и островам Феникс.

В 14.00 киевского времени, Новый год подплывет к Маршалловым островам, Науру, Тувалу и западным островам Кирибати, включая столичный атолл Тараву. В это же время залпы шампанского отгремят в Анадыре, Петропавловске-Камчатском и Магадане (Россия).

В половине третьего Новый год отметят на принадлежащих Австралии островах Норфолк.

В 15:00 по киевскому времени за праздничный оливье примутся жители российских городов - Южно-Сахалинска, Хабаровска, Находки, Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре.

Вместе с ними в новый год вступят Сидней, Мельбурн, Канберры, остров Тасмания, Соломоновы острова, Новая Каледония и Вануату. Еще через 30 минут к ним присоединится и австралийская Аделаида.

Когда в Киеве будет 16.00, поздравления с новым счастьем будут принимать Тында, Якутск, Мирный, Тикси, Благовещенск и Чита (Россия). Без оливье, зато под пальмами в это же время будут веселиться на американском Гуаме, на Папуа и в австралийских городах Брисбен и Кэрнс. Через полчаса 2012 год наступит в австралийском городе Дарвин.

Вместе с Иркутском, Улан-Удэ и Усть-Ордынским Новый год встретят Япония, Корея и Палау. В Киеве в это время будет 17 часов вечера.

Хотя большинство китайцев предпочитает отмечать Новый год по лунному календарю (в 2012 году он выпадает на 23 января), жители Поднебесной не оставляют без внимания и праздник 1 января. Ну а вместе с китайцами наступлению 2012 года будут радоваться в Сингапуре, Малайзии, Филиппинах, на остров Бали (Индонезия), в Улан-Баторе, в австралийском городе Перт, а также в Дудинке, Норильске, Красноярске, Абакане, Кызыле.

За три часа до Нового года (по киевскому времени) 2012 год будут встречать Таиланд, Лаос, Вьетнам, индонезийские острова Ява и Суматра. А еще через полчаса Новый год придет в Мьянму.

В 20.00 по киевскому времени Новый год встретят на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, в Бутане и Астане. Через 15 минут к ним присоединится Непал, а затем (еще через 15 минут) - Индия и Шри-Ланка.

В 21.00 по киевскому времени встретят 2012 год на Мальдивах, в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Пакистане. Через полчаса праздник придет в Афганистан.

В 22.00 по киевскому времени встретят Новый встретит Москва, а вмете с ней ОАЭ (Дубай), Сейшельские острова.

Через час за праздничные столы усядутся жители Беларуси, Кении, Танзании, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена, Катара и Мадагаскара.

Украина Новый год встречает вместе с Латвией, Литвой, Эстонией, Грецией, Сирией, Израилем, Турцией, Южной Африкой. Еще через час праздник доберется и до других стран Европы: Франции, Германии, Италии, Испании и Норвегии.

К британцам, исландцам, португальцам и жителям Канарских островов 2012 год придет в два часа ночи по киевскому времени. Еще через час - на Кабо-Верде и Азорские острова.

Новогодние пляски в солнечном Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу начнутся, когда в Киеве будет четыре часа утра.

В 5 часов утра Новый год наступит в Чили, Аргентине и Парагвае. А еще через полчаса доберется до канадского Ньюфаундленда.

В 6 утра к празднику присоединятся жители канадского Галифакса, Доминиканской республики и Пуэрто-Рико. В Венесуэлу 2012 год придет, когда в Киеве будет половина седьмого утра. Через полчаса в 2012-й вступит деловой Нью-Йорк. В 7 утра по киевскому времени праздник встретят жители Вашингтона, Оттавы, Кубы и Панамы. Через час праздник начнут отмечать в Чикаго, Хьюстоне и Мехико.

В Лас-Вегасе новогодняя полночь наступит в 10.00 утра (по киевскому времени). Тогда же Новый год придет и в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Ванкувер и на острова Питкэрн (британская территория в Тихом океане).

Знойные Гавайи, острова Кука и Таити порадуются новогоднему пылкому солнцу в полдень по киевскому времени.

Последними, кто будет провожать старый 2011 год и встречать новый 2012-й, окажутся островное государство Ниуэ и атолл Мидуэй (США). В Киеве будет уже час дня 1 января.