В Калуше устроили чемпионат по прыжкам через скакалку
15:12, 02 декабря 2011Курьёзы
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Приглашены женщины в возрасте от 18 до 60 лет
В Калуше Ивано-Франковской области начался чемпионат города по прыжкам через скакалку.
Как сообщают местные средства массовой информации, с 1 декабря по 22 февраля в Калуше будет проходить межотраслевой чемпионат по прыжкам через скакалку, финальные соревнования которого пройдут 23 февраля 2012 года - в шестую годовщину со времени создания Калушского городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех». К участию в нем приглашены женщины в возрасте от 18 до 60 лет.
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляет общественная организация «Спорт для всех».
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