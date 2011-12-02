В Калуше устроили чемпионат по прыжкам через скакалку

В Калуше Ивано-Франковской области начался чемпионат города по прыжкам через скакалку.

Как сообщают местные средства массовой информации, с 1 декабря по 22 февраля в Калуше будет проходить межотраслевой чемпионат по прыжкам через скакалку, финальные соревнования которого пройдут 23 февраля 2012 года - в шестую годовщину со времени создания Калушского городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех». К участию в нем приглашены женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляет общественная организация «Спорт для всех».